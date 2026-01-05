Na magistralnoj cesti Tuzla-Živinice u mjestu Ljubače zbog popriječenog vozila saobraća se otežano, jednom trakom uz policijsku regulaciju saobraćaja.

Na Šićkom Brodu, prema carinskom terminalu, zbog parkiranih teretnih motornih vozila na magistrali, saobraća se otežano, jednom trakom uz policijsku regulaciju saobraćaja.

Na dionicama magistralnih puteva: Trnovo-Foča (Rogoj), Zvornik-Tuzla (Crni Vrh), Bijeljina-Tuzla (Banj Brdo), Sarajevo-Tuzla (Nišići i Karaula), Bihać-Bosanski Petrovac (Ripački klanac), Bosanski Petrovac-Drvar (Oštrelj), Bosanski Petrovac-Ključ (Lanište), Travnik-Donji Vakuf (Komar) i Prozor-Gornji Vakuf-Uskoplje (Makljen) obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila, dok putnička vozila saobraćaju otežano uz povećan oprez.

Također, vozačima se savjetuje da voze oprezno preko prevoja: Han Pogled, Romanija, Mlinište, Borova glava i Čemerno.

Posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno, a vremenski uslovi to dodatno zahtijevaju. Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost po kotlinama i uz riječne tokove. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja, a zbog težine snijega i na mogućnost oborenih stabala na kolovoz. Vozačima se preporučuje da smanje brzinu i prilagode vožnju trenutnim uslovima na cesti.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Hadžin Potok, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Brod, Kostajnica, Kozarska Dubica i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.