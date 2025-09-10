Srijeda, 10 Septembra, 2025
Servisne informacije za 10.9. 2025.

POLICIJA – U protekla 24 na području Srebrenika dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povrijeđenih lica. Evidentirana su i 2 krivična djela nelegalnog posjedovanja vatrenog oružja.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 78 pregleda i 3 kućne posjete, 4 pacijenta prevezena su u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 4 tehničke intervencije na dostavi vode.
PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su dvije djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu rođena su dva dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne nergije na području Grada Srebrenika u četvrtak 11. septembra u naseljima:
Huremi, Mustafići, Zubovo Brdo i Špionica Gornja. Struje neće biti od 08:30-15:30 sati.
U naseljima: Hrgovi Gornji, Ormanica, Vrela. Struje neće biti od 09:00-17:00 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje iz gradskog vodovodnog sistema se odvija po već utvrđenom rasporedu redukcije.

Danas u Srebreniku očekuje se toplo i većinom sunčano vrijeme tokom dana, s temperaturama do 29°C.

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

