Evo kada se sutra klanja Bajram-namaz

Prema Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Ramazanskog bajrama 1447. godine po Hidžri, odnosno, 2026. godine, je u petak, 20. marta.

Bajram-namaz u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu klanjat će se u 6.29 sati, a bajramsku hutbu održat će reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović.

Sabah-namaz klanjat će se u 5.15 sati.

Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u BiH, koja će se uživo prenositi na BHT1 i BIR televiziji, počinje u 5.45 sati.

Tradicionalno bajramsko čestitanje kod reisul-uleme Kavazovića bit će održano od 9.30 do 11.30 sati u Upravnoj zgradi Rijaseta na Kovačima.