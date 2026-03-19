Novi kanali i novi sadržaji na Arena Sport BiH od aprila

Od narednog mjeseca ljubitelji sporta u Bosni i Hercegovini uživati će u još bogatijem sadržaju TV Arena Sport.

Gledaoci u BiH pratiti će najbolji sportski sadržaj na čak pet novih kanala (Arena 4 Premium, Arena 5 Premium, Arena Sport 7, Arena Tenis i Arena Adrenalin), koji donose više prostora za prenose najzanimljivijih mečeva i događaja, ali i neke nove sadržaje za koje će Arena Sport od aprila ove godine biti ekskluzivni nosilac TV prava.

S novom sezonom Formule 1 već u martu Arena Sport BiH otvorila je još jednu novu stranicu, a na program najveće regionalne sportske TV kuće idućeg mjeseca dolazi i Euroliga, što se sigurno obradovati brojne fanove košarke u našoj zemlji.

Takmičenje ulazi u završnu fazu, mečevi su sve napetiji i značajniji, dok posebnu pažnju privlače utakmice regionalnih velikana Crvene zvezde i Partizana, kao i Dubaija čiji dres nose reprezentativci BiH i koji domaće susrete odnedavno igra u Sarajevu.

Osim toga, čak i Bundesliga od aprila ove godine ‘stanovati’ će na Arena Sport BiH.

Ermedin Demirović, Haris Tabaković i Edin Džeko neki su od bh. nogometnih ambasadora u Njemačkoj čije partije ćete moći pratiti upravo putem kanala ove televizijske kompanije.

I to nije sve, jer i zvijezde španske košarkaške Endesa lige gledaoci u našoj zemlji će također imati priliku gledati na programu Arena Sporta, kao i nogometna prvenstva Nizozemske, Portugala, Austrije, Slovenije