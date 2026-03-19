Pokreni obrt i dobij podršku: Do 500 KM mjesečno za samozapošljavanje u poljoprivredi

Federalni zavod za zapošljavanje i ove godine sufinansira samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede. Program je vrijedan 3 miliona maraka, a njime bi trebalo biti obuhvaćeno najmanje 250 osoba s biroa, koje će biti zaposlene u novoregistrovanim poslovnim subjektima (obrtima) u oblasti poljoprivrede.

Ciljna grupa su osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH najmanje dan prije objave javnog poziva (13. marta), bez obzira na stepen obrazovanja, spol i dob, a koji će po odobravanju sredstava registrirati i održati poljoprivrednu djelatnost najmanje dvije godine. Po izvršenoj registraciji, korisnici sredstava mogu dodatno zaposliti nezaposlene osobe na period od 6, 12 ili 24 mjeseca.

U programu ne mogu učestvovati nezaposlene osobe ukoliko unutar istog domaćinstva postoji registrirana/aktivna poljoprivredna djelatnost iz poticajnih sredstava Zavoda, niti aplikanti koji su već koristili ova sredstva u protekle tri godine, kao ni oni koji su odjavili djelatnost u periodu od šest (6) mjeseci prije podnošenja prijave.

Zavod će osobama, kojima se odobre poticajna sredstva, nakon što registruju obrt i otpočnu sa radom mjesečno refundirati od 500 KM što obuhvata troškove obaveznih doprinosa i ostale troškove poslovanja. U slučaju dodatnog zapošljavanja, mjesečno će se refundirati i iznos od 850 KM što obuhvata troškove obaveznih doprinosa na i iz plaće, a u slučaja ostatka novčanih sredstava isti se iznos koristi za isplatu dijela neto plaće zaposlenih, ovisno o odabranom periodu sufinansiranja.

Apliciranje, odnosno podnošenje zahtjeva će biti moguće od 23. marta, a poziv će biti otvoren do utroška sredstava, najdalje do 15. novembra 2026. godine.

Uz popunjen i potpisan obrazac prijave, na portalu Zavoda, aplikanti dostavljaju, putem pošte ili lično, i potvrdu o nezaposlenosti za sebe i osobe koje eventualno planiraju zaposliti, na adresu: Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo.