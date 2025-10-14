Evo kako izgleda novi sistem na granici: Ako napravite ovu pogrešku možete dobiti i 60 eura kazne

Novi sistem koji je počeo s radom u nedjelju funkcioniše dobro, a u prvoj fazi primjenjuje se četiri sata dnevno – po dva sata u svakoj smjeni – kako bi se sistem postepeno uhodao i izbjegle gužve.

„Sve je prošlo u redu. Znala sam da to moram uraditi i zato sam danas došla da to riješim što prije. Često prelazim granicu, pa sam željela to obaviti dok još nema gužve. Sve su mi objasnili i sada će to ići lakše“, rekla nam je Milka iz Bosanske Kostajnice, koja je u ponedjeljak prošla novi Entry/Exit sistem (EES) kontrole granica Evropske unije na graničnom prijelazu u Hrvatskoj Kostajnici. Milka je granicu prešla pješke, kao i mnogi stanovnici obje Kostajnice koji svakodnevno prelaze granicu, a tom prilikom su joj uzeti biometrijski podaci. Proces uzimanja biometrijskih podataka za državljane trećih zemalja, kako se moglo vidjeti, traje nekoliko minuta.

Osoba se, na poziv graničnog policajca, približi uređaju koji snima lice, dok se ruka stavlja na aparat za uzimanje otisaka prstiju na šalteru graničnog prijelaza. Potrebno je svega nekoliko minuta da se podaci uzmu i kreira dosje osobe u bazi podataka. Isti postupak prošao je i Edin Šulić iz Bosanskog Novog. „Znali smo da će ovo biti uvedeno i evo sad smo to završili. Uradili smo što treba, a jedino će sada biti gužva dok se svi ne skeniramo, ali kasnije bi trebalo biti lakše i brže. Često idemo za Zagreb jer nam je to bliže nego Banja Luka. Sve je prošlo dobro i nadamo se da će tako i ostati“, rekao je Edin.

Novi sistem, koji je počeo u nedjelju, funkcioniše dobro, a u prvoj fazi primjenjuje se četiri sata dnevno – po dva sata u svakoj smjeni – da bi se sistem postepeno razradio i izbjegle gužve. „Za sada sve funkcioniše, oprema je ranije testirana i tehnički se sve odvija bez problema. U prva četiri sata u nedjelju, na ovom prijelazu u Hrvatskoj Kostajnici kreirano je 117 dosjea, a na području Sisačko-moslavačke županije ukupno 321. Policijski službenici su prošli obuku za primjenu nove uredbe o entry/exit sistemu i za sada nam olakšava taj postepeni način uvođenja – po dva sata u svakoj smjeni“, rekao je Mladen Savurdić, voditelj Službe za granicu Policijske uprave Sisačko-moslavačke.

Voditelj smjene na graničnom prijelazu određuje u kojem će se terminu uredba primjenjivati, što zavisi od situacije na prijelazu, poput gužvi i sličnih okolnosti. Taj dnevni period primjene će se postepeno povećavati, pa se očekuje da će se od aprila naredne godine uredba primjenjivati neprekidno (24 sata dnevno). Do tada bi se trebali prikupiti dosjei većeg broja osoba koje prelaze granicu u Hrvatskoj. Uredba se odnosi samo na državljane trećih zemalja, dok se ne primjenjuje na hrvatske državljane i državljane Evropske unije. Na većim graničnim prijelazima postoje odvojene trake za njih, ali u Hrvatskoj Kostajnici, zbog prostornog ograničenja, postoji samo jedna ulazna traka, pa državljani EU moraju čekati dok se uzima biometrija osobama ispred njih.

Postoje i izuzeci za državljane trećih zemalja – uredba se ne odnosi na nosioce boravišnih iskaznica, dozvola boravka ili dugotrajnih viza. „Granični prijelaz Hrvatska Kostajnica je veoma prometan i koristi ga veliki broj osoba koje putuju iz BiH u druge zemlje Evropske unije – Sloveniju, Austriju i Njemačku. To su ljudi koji imaju dozvolu boravka i tamo rade, pa se na njih uredba ne odnosi. Uredba važi samo za državljane trećih zemalja koji su na kratkotrajnom boravku u EU, dok osobe sa regulisanim boravkom ili radnim dozvolama nisu obuhvaćene“, pojasnio je Savurdić.

I na prijelazu u Slavonskom Brodu sistem za sada funkcioniše bez poteškoća. Ivica Đaković, načelnik Postaje granične policije Slavonski Brod, rekao je da se očekuju veće gužve zbog kreiranja dosjea, pa će se postupno povećavati vrijeme primjene EES sistema. „U oktobru će to biti četiri sata dnevno – po dva sata u svakoj smjeni, u novembru po četiri sata po smjeni (osam sati dnevno), i tako sve do aprila 2026. godine kada će sistem raditi 24 sata dnevno“, kazao je Đaković, naglasivši da je kreiranje dosjea besplatno.

Iako sistem zasad radi bez problema, s terena stižu informacije o novčanim kaznama koje nisu direktno povezane s novim sistemom. Naime, uveden je stroži nadzor korištenja traka na granici, pa se putnicima savjetuje da paze u koju se traku prestrojavaju.

Jedna državljanka BiH ispričala je medijima kako se, umjesto u traku označenu „All passports“, greškom našla u koloni „EU Passports“, zbog čega je kažnjena sa 60 eura, ali je na kraju platila 30 eura, jer je kaznu platila odmah karticom. „Službenica na granici mi je objasnila da je to prekršaj prema novim pravilima i da je kazna 60 eura, ali ako se plati odmah, iznos se prepolovi. Rekla nam je da će se ubuduće strogo poštovati redovi. Kad smo otišli da platimo, iza nas su došle još dvije osobe s istom greškom“, ispričala je putnica iz BiH.

