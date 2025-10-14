Ministarstvo provjerava neobjašnjiv rast cijena peleta: “Država mora reagovati”

Federalno ministarstvo trgovine pokrenulo je sveobuhvatnu provjeru opravdanosti cijena peleta na tržištu Federacije BiH.Ovo je reakcija na brojna upozorenja građana, distributera i medija o naglom i neobjašnjivom rastu cijena ovog ključnog energenta uoči nadolazeće sezone grijanja.

Kako se navodi, Ministarstvo je odlučno stavilo sektor peleta pod pojačani nadzor nadležnih inspekcijskih tijela.

Prema navodima resornog ministarstva, cijene peleta u pojedinim dijelovima Federacije BiH porasle su i do 30 posto u odnosu na ljetno razdoblje, iako ne postoje stvarni pokazatelji koji bi takav rast opravdali. Službeni podaci pokazuju da cijene drvne sirovine, energenata i prevoza nisu znatno promijenjene. Nisu zabilježeni ni poremećaji na regionalnim tržištima koji bi mogli izazvati ovakvo povećanje.

„Nećemo dopustiti da pojedinci profitiraju na račun građana i da se na pragu zime tržište peleta pretvori u prostor špekulacija i kartelnog djelovanja“, poručio je federalni ministar trgovine Amir Hasičević. Najavio je strogi nadzor i transparentnu analizu strukture cijena u cijelom lancu, od proizvođača do krajnjih prodajnih mjesta.

Po njegovim riječima, građani imaju pravo znati zašto cijena tone peleta raste iznad realnih tržišnih osnova. Proizvođači i distributeri koji posluju u skladu sa zakonom nemaju razloga za zabrinutost. No svi koji pokušavaju zloupotrijebiti tržište i ugroziti potrošače moraju znati da će biti identificirani i sankcionirani.

Federalno ministarstvo trgovine podsjeća da je i u prethodnim godinama štitilo interese trgovaca, radnika i potrošača, ali neće tolerirati neopravdano bogaćenje na teret građana koji se već suočavaju s inflacijom i rastom troškova života.

„Tržište mora biti slobodno, ali i pošteno. Kada slobodu cijena pojedinci pretvore u instrument pohlepe, država mora reagirati. I reagirat će – odlučno i transparentno“, zaključio je ministar Hasičević.

IZVOR:FOKUS.BA