Evo u kojim evropskim zemljama studenti iz BiH najbolje zarađuju tokom studija

Svake godine sve veći broj studenata iz Bosne i Hercegovine odlučuje se da studira u inostranstvu – bilo zbog boljih karijernih prilika, kvalitetnog obrazovanja ili želje da iskuse novu kulturu.

Međutim, jedno od najčešćih i najpraktičnijih pitanja koje postavljaju jeste:

„Mogu li raditi dok studiram?“ – Odgovor je: da – većina evropskih zemalja dozvoljava međunarodnim studentima da rade honorarno tokom studija. Ipak, pravila, visina satnice i potrebe za radnom dozvolom razlikuju se od zemlje do zemlje.

Kako bi pomogao međunarodnim studentima, uključujući i one iz Bosne i Hercegovine, da se pripreme za akademsku 2025/26. godinu, StudiesIn.com je analizirao ključne razlike u pravilima rada tokom studija širom Evrope – uključujući koliko studenti mogu da zarade mjesečno i da li su im potrebne posebne dozvole.

Pa tako prema njihovim analizama najviše može da se zaradi u Danskoj, 20 sati (puno radno vrijeme ljeti) sa prosječnom satnicom od 14.74 eura, može da se zaradi 1.138 eura.

Odmah nakon Danske, najveća zarada sa radnim vremenom od 20 sati, sa prosječnim satnicom od 12.82 eura, je u Njemačkoj gdje bi konačna zarada iznosila 1.111 eura.

Zašto je ovo važno za studente iz Bosne i Hercegovine?

Mnogi studenti iz BiH oslanjaju se na honorarne poslove kako bi finansirali troškove života tokom studija u inostranstvu.

Razumijevanje pravila o vizama i radu može direktno uticati na vašu finansijsku stabilnost i kvalitet studentskog iskustva.

Neke zemlje nude jednostavnije aplikacione procese, fleksibilnija tržišta rada ili veću zaradu – u zavisnosti od vaših potreba i ciljeva.

Bez obzira planirate li studirati u Njemačkoj, Francuskoj, Nizozemskoj ili nekoj drugoj evropskoj zemlji, važno je da izaberete destinaciju koja odgovara i vašim akademskim ambicijama i finansijskim mogućnostima.