Tuzla okuplja pčelare: Najavljeno jubilarno izdanje sajma “Dani meda”

Trg slobode u Tuzli će 17. i 18. oktobra 2025. godine ponovo zamirisati na med, propolis i druge pčelinje proizvode. Povod je 20. Međunarodni sajam “Dani meda Tuzla 2025”, koji organizuje Savez pčelara Tuzlanskog kantona.

Sajam i ove godine nosi takmičarski karakter, jer će se po 11. put provoditi fizičko-hemijska i senzorna analiza meda. Tehnološki fakultet Tuzla analizirat će uzorke iz cijelog svijeta, a najbolji će ponijeti priznanja.

Poziv otvoren do 5. oktobra

Javni poziv za dostavu uzoraka otvoren je od 10. avgusta do 5. oktobra. Učestvovati mogu svi pčelari, bez obzira na državu iz koje dolaze. Analizirat će se sve vrste meda, a pored tečnog ocjenjivaće se i: med u saću, saće u medu, tinkture, pripravci i pića na bazi meda, propolis kapi, perga, matična mliječ te mješavine pčelinjih proizvoda.

Za prijavu je potrebno poslati dva pakovanja po 250 grama iste vrste meda ili jednu teglu od 500 grama, uredno filtriranu i bez mehaničkih nečistoća. Med mora biti deklarisan i ne bi smio sadržavati više od 18% vlage. Uz uzorak obavezno se dostavljaju podaci o imenu i prezimenu, adresi i kontakt telefonu.

Broj uzoraka nije ograničen

Cijena analize iznosi 10 eura ili 20 KM, a novac se mogu poslati zajedno s uzorkom. Broj uzoraka po pčelaru nije ograničen.

Organizatori napominju da Komisija za senzorsku analizu zadržava pravo da krivo deklarisane uzorke predeklariše prema nalazima laboratorije.

Očekuje se da će jubilarni “Dani meda” okupiti rekordan broj izlagača i posjetilaca, potvrđujući da Tuzla u oktobru s razlogom nosi epitet – grad meda.

Uzorci se mogu dostaviti direktno na adrese svih 13 općinskih i gradskih udruženja pčelara na području Tuzlanskog kantona, a dodatne informacije na brojeve telefona operativnog tima Organizacionog odbora, detalji su u objavi Saveza pčelara TK.