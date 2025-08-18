Utorak, 19 Augusta, 2025
Barbarez objavio spisak igrača za San Marino i Austriju

Nogometna “A” reprezentacija Bosne i Hercegovine u septembru nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo utakmicama sa San Marinom i Austrijom.

“Zmajevi” će u San Marinu gostovati 6. septembra, dok tri dana poslije u Zenici dočekuju selekciju Austrije.

Selektor Sergej Barbarez je za ovo okupljanje pozvao 25 igrača.

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić;
Odbrana: Amar Dedić, Arjan Malić, Dženis Burnić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Adrian Leon Varišić, Eman Košpo;
Vezni red: Ivan Šunjić, Amar Memić, Ivan Bašić, Armin Gigović, Benjamin Tahirović, Haris Hajradinović, Nail Omerović, Kerim Alajbegović, Ifet Đakovac;
Napad: Edin Džeko, Ermedin Demirović, Samed Baždar, Luka Kulenović.

“Sretni smo zbog novog okupljanja jer svima nam je velika čast što smo dio reprezentacije. Pozvali smo 25 igrača među kojim ovog puta nema Ermina Bičakčića i Darija Šarića jer trenutno nemaju klub. U razgovorima su sa novim potencijalnim klubovima i vjerujem da će riješiti to uskoro. Naravno, još uvijek zbog povrede ne možemo računati na Seada Kolašinca. Odlučili smo se da na spisak uvrstimo dva mlada igrača kojim je ovo prvi poziv u seniorsku selekciju. Bitno nam je da osjete atmosferu i šta znači biti dio ‘A’ reprezentacije. Naravno, na njima je da pokažu šta znaju, rekao je selektor.

Barbarez će konferenciju za medije održati uoči okupljanja, u petak 29. augusta u 10.30 sati u prosto

