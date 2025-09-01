Od danas nove cijene struje: Korisnici Elektroprivrede BiH trebaju uraditi važnu stvar

Za korisnike Elektroprivrede Bosne i Hercegovine od danas, 1. septembra, stupa na snagu novi sistem obračuna električne energije za domaćinstva, prema kojem će cijena kilovat-sata zavisiti od potrošnje.

Riječ je o tzv. “blok tarifama”, koje uvode različite cjenovne razrede na osnovu količine utrošene energije, a, u zavisnosti od potrošnje električne energije, za kategoriju domaćinstva primjenjivaće se tri blok tarife:

Zelena blok tarifa – za potrošnju od 0 do 350 kWh

– za potrošnju od 0 do 350 kWh Plava blok tarifa – za potrošnju od 351 do 1000 kWh

– za potrošnju od 351 do 1000 kWh Crvena blok tarifa – za svaki kWh preko 1000 kWh.

“Operator distributivnog sistema (ODS) JP Elektroprivreda BiH intenzivno provodi aktivnosti na pripremi vanrednog očitanja mjernih mjesta, kako bi razgraničio potrošnju zaključno s 1. septembrom 2025. godine. Imajući u vidu da je potrebno očitati potrošnju na 741.000 mjernih uređaja, veliki broj nedostupnih mjernih mjesta, te ograničene ljudske i tehničke resurse, očitanje svih mjernih uređaja na dan 1.septembar tehnički nije moguće izvršiti.

Stoga, Operator distributivnog sistema (ODS) JP Elektroprivreda BiH poziva kupce koji redovno dostavljaju podatke očitanja, da isto učine i 1. septembra 2025. godine, a druge kupce da evidentiraju stanje brojčanika brojila na dan 1. septembra 2025. godine.

Uputstvo o načinu očitanja utroška električne energije, odnosno stanja brojčanika brojila, dostupno je na portalu JP Elektroprivreda BiH. U slučaju mogućih odstupanja, kupci će imati mogućnost da podatke o očitanju dostave telefonski ili putem maila, na sljedeće besplatne brojeve i adrese:

Srednjobosanski kanton 080 020 130 info.edtr@epbih.ba

Bosansko-podrinjski kanton 080 020 131 info.edsa@epbih.ba

Zeničko-dobojski kanton 080 020 132 info.edze@epbih.ba

Sarajevski kanton 080 020 133 info.edsa@epbih.ba

Unsko-sanski kanton 080 020 134 info.edbi@epbih.ba

Tuzlanski kanton 080 020 135 info.edtz@epbih.ba

Hercegovačko-neretvanski kanton 080 020 136 info.edmo@epbih.ba

Uputstvo o načinu očitavanja električne energije:

Ranije su iz Elektroprivrede BiH saopćili sljedeće:

“Procjenjuje se da više od 70 posto računa iz kategorije potrošnje domaćinstva ima utrošak električne energije na koji se primjenjuje samo zelena tarifa, s minimalnim povećanjem. Na primjer, račun od oko 50 KM bit će uvećan za oko 2,5 KM (zelena tarifa), račun od oko 110 KM bit će uvećan za oko sedam KM (plava tarifa), račun od oko 235 KM bit će uvećan za oko 18,5 KM (crvena tarifa).”