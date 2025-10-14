Federalni inspektori izlaze na teren: Šta će sve provjeravati do kraja godine?

Federalna uprava za inspekcijske poslove pokrenula je program pojačanih nadzora širom FBiH, s fokusom na zdravlje, okoliš, fiskalne i radne propise, javlja Akta.ba.

U okviru aktivnosti na suzbijanju nezakonitih djelatnosti u pojedinim oblastima inspekcijskog nadzora u Federaciji BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove danas započinje provođenje “Programa intenziviranih inspekcijskih nadzora u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu oktobar – decembar 2025. godine” koji će trajati do 19.12.2025. godine.

Nadzore će provoditi svih 11 federalnih inspektorata, s posebnim fokusom na oblasti zaštite zdravlja i okoliša, upravljanja otpadom, prijevoza pošiljki i brze pošte, zaštite na radu, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, fiskalnih sistema, prometovanja drvnih sortimenata i ogrjevnog drveta, korištenja novčanih poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, sigurnosti hrane životinjskog porijekla, lovstva, intelektualnog vlasništva, prijevoza putnika i roba, rudarstva, posuda pod pritiskom i tečnih naftnih goriva, navodi se u saopćenju.

Pojačane aktivnosti ove Uprave provodiće se na području svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine i u popodnevnim satima kao i dane vikenda, uz učešće kantonalnih inspekcijskih organa u pojedinim oblastima nadzora.