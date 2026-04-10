FMRSP: Pravo na plaćeno odsustvo povodom Vaskrsa

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, povodom predstojećeg Vaskrsa, obavijestilo je radnike i poslodavce u Federaciji Bosne i Hercegovine na zakonom utvrđeno pravo odsustva radi obilježavanja vjerskih praznika.

– Prema odredbama člana 54. stav 3. Zakona o radu, radniku se tokom jedne kalendarske godine omogućava odsustvo do četiri radna dana po osnovu vjerskih i tradicijskih potreba, od čega se dva dana ostvaruju kao plaćeno odsustvo uz naknadu plaće – navedeno je u saopćenju Ministarstva.

Dodaju da je svrha ove odredbe da se zaposlenima omogući da važne datume iz svoje vjerske i kulturne tradicije obilježe dostojanstveno, uz poštivanje njihovih prava iz radnog odnosa.

– U tom kontekstu, radnici koji obilježavaju Vaskrs mogu koristiti pravo na plaćeno odsustvo u skladu sa zakonom, uz prethodni dogovor s poslodavcem – navodi se u saopćenju Ministarstva.

Također, povodom nastupajućeg blagdana Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je čestitke svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti.