Pomoć poljoprivrednicima: 2,5 miliona litara goriva iz robnih rezervi FBiH

Vlada Federacije BiH donijela je odluku o ustupanju 2,5 miliona litara dizel goriva iz robnih rezervi poljoprivrednim proizvođačima, kako bi se uslijed rasta cijena naftnih derivata, olakšala proljetna sjetva.

Odluka je donesena na sjednici održanoj u četvrtak, 9. aprila, nakon što je početkom mjeseca Udruženje poljoprivrednika FBiH uputilo molbu federalnom premijeru Nerminu Nikšiću i Vladi FBiH, u kojoj su naveli da su trenutno gorivo i đubrivo skuplji 50 posto nego lani u isto vrijeme.

“Odluka je dobra i količina nije zanemariva. Nadamo se da će i realizacija biti brza kako bi uspješno okončali proljetnu sjetvu koja je već počela. Proceduru podjele goriva trebalo bi definirati Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vjerujemo da će to uraditi u najkraćem roku”, rekao je za Agroklub, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, Nedžad Bićo.

Inače, Vlada FBiH je jučer prihvatila i inicijativu Federalnog ministarstva trgovine za privremeno ukidanje carine u visini od 10 posto na uvoz nafte i naftnih derivata iz trećih zemalja (izvan EU, zemalja CEFTA i zemalja sa kojima BiH ima sporazume o posebnim odnosima, te zemlje kojima EU nije izrekla sankcije) u trajanju od 180 dana.

Inicijativa će biti dostavljena Vijeću ministara Bosne i Hercegovine uz prijedlog da zaduži Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da pripremi izmjene Carinske tarife BiH na način da se za period od 180 dana propiše uvozna carinska stopa u visini od nula posto za naftu i naftne derivate, koji se uvoze iz trećih zemalja.

