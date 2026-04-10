Projekat vrijedan 971.000 KM za Elektrotehničku školu Tuzla od Regional Challenge Funda

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović prisustvovao je juče u Sarajevu ceremoniji dodjele grantova u okviru Regional Challenge Funda, jednog od najznačajnijih regionalnih mehanizama podrške razvoju stručnog obrazovanja i jačanju saradnje obrazovnog sistema sa privredom.

U okviru događaja održan je i panel posvećen ulozi i značaju stručnog obrazovanja u savremenom društvu, s posebnim fokusom na unapređenje praktičnih znanja i vještina učenika, kao ključnog preduslova za njihovu konkurentnost na tržištu rada. Na panelu je istaknuto da se Tuzlanski kanton doživljava kao kanton u kojem stvari u oblasti stručnog obrazovanja i osposobljavanja funkcionišu bolje nego u nekim drugim dijelovima BiH.

Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla uspješno je prošla zahtjevnu proceduru i osigurala grant u iznosu od 971.000 KM. Ovaj značajan projekt potvrđuje kvalitet rada škole, ali i jasno opredjeljenje za kontinuirano unapređenje stručnog obrazovanja kroz savremene programe i snažna partnerstva sa privrednim sektorom.

Realizacijom projekta bit će značajno unaprijeđeni uslovi za izvođenje praktične i stručno-teorijske nastave, ojačane kompetencije učenika, te dodatno unaprijeđena njihova pripremljenost za potrebe savremenog tržišta rada.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nastavit će pružati podršku projektima koji doprinose unapređenju kvaliteta obrazovanja i jačanju veza između obrazovnog sistema i tržišta rada, saopšteno je iz ovog ministarstva.