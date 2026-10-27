Važna obavijest za penzionere, rok je do 31. decembra

Korisnici penzija Federalnog zavoda za PIO s prebivalištem izvan BiH moraju dostaviti potvrdu o životu do 31. decembra 2026. godine

Korisnici penzija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje s prebivalištem izvan Bosne i Hercegovine obavezni su dostaviti potvrde o životu najkasnije do 31. decembra 2026. godine.

Potvrde o životu potrebno je ovjeriti nakon 31. oktobra

Obrazac potvrde o životu može se preuzeti na web stranici Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u rubrici Dokumenti – Obrasci.

Popunjenu i ovjerenu potvrdu potrebno je poslati poštom, u originalu, na adresu nadležne službe Federalnog zavoda za PIO: Dubrovačka b.b., 88000 Mostar ili Ložionička 2, 71000 Sarajevo.

Potvrde o životu potrebno je ovjeriti nakon 31. oktobra 2026. godine, a ovjeru je moguće obaviti kod:

nosioca penzijskog osiguranja u inostranstvu ili u BiH,

nadležnog organa općine prebivališta korisnika penzije,

notara,

diplomatskog ili konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine,

doma za penzionere, ako je korisnik tamo smješten, ili bolnice, ako je korisnik trenutno smješten u bolnici.

Neispravne potvrde neće biti prihvaćene

Potvrde o životu koje nisu popunjene i ovjerene na propisan način, kao i potvrde ovjerene od institucija koje nisu nadležne za ovjeru, odnosno s datumom ovjere prije 1. novembra 2026. godine, smatrat će se neispravnim i neće biti prihvaćene.

Nedostavljanje potvrde o životu dovodi do obustavljanja isplate penzije.

Ko ne mora dostavljati potvrdu o životu?

Iz Federalnog zavoda za PIO podsjećaju korisnike penzija s prebivalištem ili isplatnom adresom u entitetu BiH – Republici Srpskoj, Republici Hrvatskoj, Republici Sloveniji, Republici Srbiji, Republici Crnoj Gori i Republici Sjevernoj Makedoniji da nisu obavezni dostavljati potvrdu o životu.

Izuzetak su slučajevi kada zbog nedostatka identifikacijskih podataka nije moguće izvršiti provjeru. U tim slučajevima Federalni zavod za PIO korisnike će o tome posebno obavijestiti.