Ponedjeljak, 13 Oktobra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Fudbalski klub Sarajevo nazvao zapadnu tribinu po Halidu Bešliću!

By admin
0
10

Fudbalski klub Sarajevo nazvao je zapadnu tribinu Stadiona Koševo po Halidu Bešliću, nedavno preminulom bosanskohercegovačkom muzičkom velikanu.

Potvrdili su to iz FK Sarajevo na zvaničnoj stranici:

“Našem Halidu, prijatelju i vjernom navijaču

U ime svih navijača Fudbalskog kluba Sarajevo, zaposlenika i igrača, te Upravnog odbora izražavamo ti duboku zahvalnost za sve što si dao našoj domovini, ovom gradu i našem klubu, ne samo kroz pjesmu, već kroz svoj život, karakter i ljubav koju si godinama dijelio sa svima nama.

Zato, od danas, Zapadna tribina nosi tvoje ime, da se zna i pamti, da svaka pjesma i svaki povik s nje bude i tvoj glas.”

Prethodni članak
Putujete u EU? Pogledajte kako sada izgleda prelazak granice
Naredni članak
U Srebreniku održano okupljanje u čast Halida Bešlića
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a