Fudbalski klub Sarajevo nazvao zapadnu tribinu po Halidu Bešliću!

Fudbalski klub Sarajevo nazvao je zapadnu tribinu Stadiona Koševo po Halidu Bešliću, nedavno preminulom bosanskohercegovačkom muzičkom velikanu.

Potvrdili su to iz FK Sarajevo na zvaničnoj stranici:

“Našem Halidu, prijatelju i vjernom navijaču

U ime svih navijača Fudbalskog kluba Sarajevo, zaposlenika i igrača, te Upravnog odbora izražavamo ti duboku zahvalnost za sve što si dao našoj domovini, ovom gradu i našem klubu, ne samo kroz pjesmu, već kroz svoj život, karakter i ljubav koju si godinama dijelio sa svima nama.

Zato, od danas, Zapadna tribina nosi tvoje ime, da se zna i pamti, da svaka pjesma i svaki povik s nje bude i tvoj glas.”