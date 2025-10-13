U Srebreniku održano okupljanje u čast Halida Bešlića

Kao i u više od 100 gradova širom svijeta – od Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, do Njemačke, Austrije, Švedske Australije,Katara i u mnogim drugim zemljama, i u Srebreniku je danas održano okupljanje u čast Halida Bešlića.

U centru grada pjevalo se u čast Halidu Bešliću – čovjeku čije su pjesme most između generacija, a njegova dobrota i djela prevazilazile sve moguće granice.

Poznati glumac Enis Bešlagić je na svom Instagram profilu pozvao građane da se u nedjelju, 12. oktobra, od 17 sati okupe u čast legendarnog pjevača i na taj način mu odaju počast.

“Pozivam sve one koji srcem gledaju da se okupe u 17 sati , organizuju se na trgovima, parkovima, kućama i da se tako okupimo u zajedničkoj tuzi za čovjekom koji nas je zadužio ne samo svojim pjesmama, nego i svojom ljudskošću. Ovo je poziv za sve one koji srcem gledaju i da se čuje i glas naš koji spaja sve one koji vjeruju da treba i može drugačije. Da se možemo ujediniti i svoje razlike pomiriti kroz Halidove pjesme i njegov odnos prema svakom čovjeku. To je promocija ljubavi i širine, da cijeli svijet čuje koga je izgubio. NEDJELJA u 17 sati , cijeli svijet neka zna da je otišao NAŠ HALID. DIJELITE OBAJAVU DALJE”, stoji u objavi Enisa Bešlagića.