Putujete u EU? Pogledajte kako sada izgleda prelazak granice

Evropska unija od 12. oktobra uvodi novi Entry/Exit System (EES) koji mijenja način prelaska granica za sve putnike izvan Šengenske zone. Na ovu važnu promjenu na društvenim mrežama upozorila je i influenserica Tihana Mirković (@youcantravel), objavivši video i detaljno objašnjenje. Kako navodi Mirković, novi sistem znači da EU ukida pečate u pasošima i uvodi digitalno skeniranje lica i otisaka prstiju.

„Uvođenje EES-a trajat će šest mjeseci i postupno će se primjenjivati kako bi se izbjegao haos na granicama – ali haosa će svakako biti“, napisala je Mirković u objavi. Na početku sistem neće biti aktivan na svim prijelazima, a ni oni koji ga koriste neće ga provoditi neprekidno. Do proljeća 2026. svi putnici koji ulaze u EU bit će registrovani u digitalnoj bazi podataka.

Promjena se odnosi na putnike iz cijelog svijeta, uključujući SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Indiju i Kinu. Prilikom prvog ulaska u EU uzimat će se lični podaci iz pasoša, fotografija lica i otisci prstiju, dok će na nekim prijelazima biti dostupni i samouslužni kiosci. Tokom prelaznog perioda, do 10. aprila 2026. godine, pasoši će se i dalje pečatirati svim putnicima. U objavi je Mirković poručila svojim pratiocima da se dobro pripreme na moguće zastoje i kašnjenja na granicama.

Kako će izgledati procedura na granicama?

Ako ti je ovo prvi ulazak u Evropsku uniju od početka primjene novog sistema, na granici će ti biti uzeti sljedeći podaci:

Lični podaci iz putne isprave – poput punog imena i prezimena, datuma rođenja i državljanstva,

Biometrijski podaci – fotografija lica i otisci prstiju.

Nakon toga, sistem će automatski bilježiti:

datum i mjesto svakog ulaska i izlaska iz 29 evropskih zemalja koje koriste EES, te informacije o eventualno odbijenom ulasku, ako ih ima.

Na nekim prijelazima postupak će obavljati granični policajci, dok će drugdje biti postavljeni samouslužni automati. Svi prikupljeni podaci pohranjuju se u digitalnoj bazi Evropske unije.

Kako funkcioniše automatizovani samouslužni sistem?

Na graničnim prijelazima gdje je postavljen takav sistem, putnici s biometrijskim pasošem mogu sami skenirati svoje dokumente na samouslužnim uređajima.

Službenici granične kontrole pri tome nadgledaju postupak i po potrebi pomažu putnicima.

