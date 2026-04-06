PU Gračanica – Rasvijetljeno krivično djelo Razbojništvo, tri lica lišena slobode

Policijski službenici Uprave policije MUP TK – Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica su poduzimajući operativne mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja krivičnog djela Razbojništvo, koje je počinjeno od strane NN lica uz prijetnju vatrenim oružjem nad radnikom kasina u Gračanici dana 1.4.2026. godine, kojom prilikom je otuđena određena količina novca i centralna jedinica računara, došli do saznanja o mogućim počiniocima istog. Daljnjim operativnim radnjama uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i prema Naredbama Kantonalnog suda u Tuzli, istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Gračanica su zajedno sa službenicima Jedinice policije za specijalnu podršku locirali lica koja se dovode u vezu sa navedenim događajem, te su izvršene radnje pretresanja lica, stambenih objekata i vozila koja ista koriste.

Prilikom pretresanja, kao i drugih radnji provedenih na području grada Gračanica, pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem predmetnog krivičnog djela (pištolj, mobilni telefoni, odjeća i dr.) kao i određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu.

S tim u vezi, licima L.O., rođen 1985. godine, J.I., rođen 2005. godine i A.I. rođen 1984. godine, svi iz Gračanice, je oduzeta sloboda po nalogu postupajućeg kantonalnog tužioca, te su isti 6.4.2026. godine nakon kriminalističke obrade, uz Izvještaj sa dokazima predati Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo Razbojništvo iz člana 289. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 31. istog Zakona (saučesništvo).