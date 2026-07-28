Nova pravila glasanja na izborima 2026: Identifikacija otiskom prsta

Nova pravila glasanja na izborima 2026. godine donose biometrijsku provjeru birača, skeniranje glasačkih listića i kombinovano elektronsko i ručno brojanje glasova.

Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović izjavio je za Fenu da će birači na predstojećim Općim izborima prvi put biti autentificirani otiskom prsta. I dalje će biti obavezno pokazivanje važeće lične karte, pasoša ili vozačke dozvole, nakon čega će uređaj provjeriti identitet birača putem biometrijskih podataka.

Nakon uspješne provjere uređaj će odštampati potvrdu koju će birač potpisati. Time će biti zamijenjeno dosadašnje potpisivanje direktno na izvodu iz Centralnog biračkog spiska, a potvrde će se koristiti i prilikom utvrđivanja izlaznosti.

Mijenja se način popunjavanja pojedinih listića

Izgled glasačkih listića za izbor članova Predsjedništva BiH, kao i predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, ostat će isti. Birači će glasati zaokruživanjem kružića ispred imena kandidata.

Promjene će biti uvedene na listićima za proporcionalne nivoe vlasti. Birač će prvo morati potpuno popuniti kružić ispred naziva političke stranke, koalicije ili drugog političkog subjekta za koji glasa.

Glasanje za politički subjekt bit će obavezno, dok će označavanje kandidata s liste ostati stvar izbora birača. Oni koji žele dati preferencijalne glasove moći će označiti najviše tri kandidata, koristeći njihove brojeve navedene na posebnoj kandidatskoj listi.

Listić na kojem su označeni samo brojevi kandidata, bez prethodno označenog političkog subjekta, bit će nevažeći jer se neće moći utvrditi kojoj kandidatskoj listi pripadaju izabrani brojevi.

Glasovi će biti brojani na dva načina

Nakon popunjavanja listića birač će ga, uz korištenje zaštitne fascikle, ubaciti u skener. Uređaj će evidentirati glas i napraviti digitalnu sliku listića, čime bi trebalo biti spriječeno naknadno dopisivanje ili mijenjanje sadržaja.

Skeneri tokom glasanja neće biti povezani s internetom. Nakon zatvaranja biračkih mjesta uređaji će odštampati izvještaj o rezultatima, koji će potpisati članovi biračkog odbora. Tek nakon toga rezultati će biti elektronski poslani u Glavni centar u Sarajevu.

Elektronsko brojanje neće zamijeniti ručnu kontrolu. Članovi biračkih odbora prebrojat će sve listiće i podatke unijeti u propisane obrasce. U slučaju razlika između rezultata skenera i ručnog brojanja, CIK BiH će svaki slučaj posebno razmatrati.

Nova pravila glasanja na izborima 2026. predviđaju i rezervne procedure u slučaju nestanka električne energije ili kvara opreme. Uređaji će imati baterije, a na biračkim mjestima bit će angažirani tehnički operateri. Ukoliko skener ne bude moguće osposobiti, glasanje i brojanje moći će biti završeni ručno.

Planirano je postavljanje skenera na približno 5.300 redovnih biračkih mjesta širom Bosne i Hercegovine. Prvih 150 uređaja za skeniranje listića i biometrijsku identifikaciju trebalo bi stići sredinom augusta kako bi počela praktična obuka izbornih organa.

Arnautović smatra da bi biometrijska identifikacija trebala spriječiti glasanje u ime odsutnih ili preminulih osoba, kao i korištenje tuđih identifikacionih dokumenata. Skeniranjem listića trebala bi biti smanjena mogućnost naknadnog dopisivanja preferencijalnih glasova i drugih izmjena koje mogu utjecati na rezultate izbora.

Nova pravila glasanja na izborima 2026. bit će praćena kampanjom informiranja birača, koja bi trebala uključivati videomaterijale, tutorijale i druge edukativne sadržaje.