Građani BiH mogli bi plaćati struju po cijenama EU tržišta od 2027. godine

Građani BiH plaćaće struju po cijenama EU tržišta – Bosna i Hercegovina planira da cijene električne energije za domaćinstva uskladi s tržišnim cijenama u regionu i Evropskoj uniji do 2027. godine. Ova mjera dio je Reformskog agende Vijeća ministara BiH, usvojene 30. septembra, a ima za cilj transparentnije formiranje cijena i bolju integraciju BiH u regionalno i evropsko tržište električne energije, prenosi Akta.ba.

Ekonomista Igor Gavran upozorava da ova mjera potencijalno može donijeti više štete građanima i privredi nego koristi.

“Potpuno suluda ideja je da proizvodimo struju po nižim troškovima nego EU, a da onda pljačkamo naše građane prodajući je po cijenama koje su drastično veće od troškova”, kazao je Gavran. On dodaje da vlasti mogu iskoristiti povećanje cijena za nadoknadu lošeg upravljanja elektroprivredama i dugova, umjesto stvarnih reformi.

Stručnjak za energetiku Almir Bečarević ističe da će usklađivanje cijena struje s EU standardima biti veliki udar na budžete građana.

“Sa prosjekom plata i penzija u BiH, ovo će biti ogroman udar na budžete građana”, rekao je Bečarević.

Reformska agenda predviđa da entitetski zakoni i regulativa budu usklađeni sa Paketom za električnu energiju EU, obuhvatajući pitanja energetske sigurnosti i tržišta električne energije, ali stručnjaci upozoravaju da implementacija ove mjere zahtijeva pažljiv pristup kako ne bi štetila domaćinstvima i privredi.