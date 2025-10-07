Utorak, 7 Oktobra, 2025
Građani BiH mogli bi plaćati struju po cijenama EU tržišta od 2027. godine

RIJEKA 04.01.2012. RIJEKA ILUSTRACIJA ELEKTRIČNO BROJILO,STRUJA,POTROŠNJA,ENERGIJA FOTO MARKO GRACIN

Građani BiH plaćaće struju po cijenama EU tržišta – Bosna i Hercegovina planira da cijene električne energije za domaćinstva uskladi s tržišnim cijenama u regionu i Evropskoj uniji do 2027. godine. Ova mjera dio je Reformskog agende Vijeća ministara BiH, usvojene 30. septembra, a ima za cilj transparentnije formiranje cijena i bolju integraciju BiH u regionalno i evropsko tržište električne energije, prenosi Akta.ba. 

Ekonomista Igor Gavran upozorava da ova mjera potencijalno može donijeti više štete građanima i privredi nego koristi.

“Potpuno suluda ideja je da proizvodimo struju po nižim troškovima nego EU, a da onda pljačkamo naše građane prodajući je po cijenama koje su drastično veće od troškova”,  kazao je Gavran. On dodaje da vlasti mogu iskoristiti povećanje cijena za nadoknadu lošeg upravljanja elektroprivredama i dugova, umjesto stvarnih reformi.

Stručnjak za energetiku Almir Bečarević ističe da će usklađivanje cijena struje s EU standardima biti veliki udar na budžete građana.

“Sa prosjekom plata i penzija u BiH, ovo će biti ogroman udar na budžete građana”, rekao je Bečarević.

Reformska agenda predviđa da entitetski zakoni i regulativa budu usklađeni sa Paketom za električnu energiju EU, obuhvatajući pitanja energetske sigurnosti i tržišta električne energije, ali stručnjaci upozoravaju da implementacija ove mjere zahtijeva pažljiv pristup kako ne bi štetila domaćinstvima i privredi.

