Vremenska prognoza za naredne dane

U Bosni i Hercegovini u utorak, 7. oktobra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme, dok će rijetko ponegdje pasti i malo kiše. Više sunčanih perioda prognozira se za južne krajeve zemlje. Puhat će umjeren sjeverni vjetar, jutarnja temperatura zraka bit će između 3 i 8 stepeni, na jugu do 11, a dnevna se očekuje od 9 do 14, na jugu do 17 stepeni.

U srijedu, 8. oktobra, pretežno oblačno vrijeme zadržat će se u većem dijelu zemlje, a u prijepodnevnim satima moguća je slaba i kratkotrajna kiša. Tokom dana doći će do smanjenja oblačnosti, pa će na jugu BiH prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnje temperature bit će između 4 i 8 stepeni, na jugu do 11, a dnevne između 11 i 17, na jugu do 20 stepeni.

U četvrtak, 9. oktobra, u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dok će u jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima biti više oblaka. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnje temperature kretat će se između 2 i 6 stepeni, na jugu do 10, a najviše dnevne između 13 i 18, na jugu do 22 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.