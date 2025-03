Granična policija BiH u sve većim problemima: Jedan policajac “pokriva” 40,5 km granice

U prosjeku, oko 40,5 km granice BiH pokrivao je u prošloj godini jedan policijski službenik, podaci su Granične policije (GP) BiH.

Ovaj podatak proističe iz prednacrta izvještaja o radu GP BiH za 2024. godinu, a posebno je alarmantan ako se u obzir uzme poređenje sa periodom od prije nekoliko godina, pa je, recimo, 2020. jedan graničar pokrivao 15,5 kilometara granice.

Denis Hadžović, predsjednik Centra za sigurnosne studije, ističe da se nedostatak kadra u redovima GP posebno osjetio tokom migracija prema BiH, te da je propusnost granica bila velika i da su druge policijske agencije morale pružati pomoć graničnim policajcima kako bi se taj nedostatak koliko-toliko smanjio.

“U međuvremenu, nabavljeno je nešto opreme koja je malo poboljšala stanje, ali i dalje vidimo da se oni susreću sa ogromnim nedostatkom kadra i, što je još gore, u narednoj godini očekuje se da će stanje biti dodatno pogoršano. Zaista, to nam je gorući problem”, rekao je Hadžović.

Već godinama, podsjeća on, rukovodstvo GP BiH upozorava na ovaj problem i Hadžović vjeruje da će se uskoro pojaviti i problem nedostataka kvalifikovanih osoba na graničnim prelazima, što će dodatno usložniti stanje.

“Ipak te osobe moraju imati veće iskustvo i moraju biti kvalifikovane za taj posao, a vidimo da veliki broj ljudi iz tog područja ide u penziju”, poručio je Hadžović u izjavi za “Nezavisne novine”.

Stručnjak za bezbjednost Safet Mušić naglašava da Granična policija, kad je u pitanju popuna policijskih struktura, nije izuzetak, već ovaj problem imaju gotovo svi MUP-ovi u BiH.

“Dosta vremena treba da se broj zainteresovanih policajaca uopšte obuči”, ističe Mušić za “Nezavisne novine”.

Prema njegovim riječima, dosta se zakasnilo, a može se govoriti i o tome da li je to bila namjera ili ne.

“Ova situacija je najavljivana godinama, kako iz rukovodstva GP, tako i iz drugih policijskih agencija, ali nisu preduzeti konkretni koraci. Moj stav je da se tu dosta zakasnilo i sada je teško hitnim mjerama unaprijediti to stanje. Naravno da to sve utiče i na sigurnost samih granica. Treba naglasiti da GP ima svoje zadatke i obaveze i na međunarodnim aerodromima, gdje se takođe pojavio nedostatak personala. To je isto vrlo značajan segment, a nije mu posvećeno dovoljno pažnje”, upozorio je Mušić.

Brojke su jasne. U 2020. godini Graničnoj policiji BiH su nedostajala 334 policijska službenika. Sada im fali 761 policajac.

Prije svega nekoliko sedmica, GP BiH je saopštio da se posljednjih godina suočavaju s problemima koji otežavaju njihov rad, od kojih je najveći kadrovska nepopunjenost.

“Uprkos svim kontinuiranim aktivnostima koje su u prethodnom periodu preduzete na jačanju kadrovskih kapaciteta, nedostatak ljudskih resursa i nedovoljna budžetska sredstva i dalje su ključni problemi za dalji razvoj ove policijske agencije”, naveli su iz GP BiH.

Zaključno s 31. januarom 2025. godine, GP BiH je imao 1.864 zaposlena ili tek 70,4 odsto od sistematizovanih radnih mjesta. Policajaca su, posljednjeg dana januara, imali 1.665 (nedostaje 761 ili 31,4 odsto), državnih službenika 46 (nedostaje 11 ili 19,3 odsto) i zaposlenika 153 (nedostaje deset).

Kako su dodali, nakon tri godine zastoja u raspisivanju oglasa za prijem kadeta, sada se pokreću procedure za zapošljavanje policijskih službenika u početne činove, odnosno zapošljavaju se novi policijski službenici, kadeti.

“U 2024. godini u radni odnos primljeno je 120 kadeta. Trenutno su na školovanju 142 kadeta (osnovna obuka) u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova. U septembru 2024. godine objavljen je javni oglas za prijem 150 kadeta i u toku je procedura selekcije, odnosno testiranja. Takođe, odobren je i prijem 14. klase kadeta, ukupno 150 kadeta”, naveli su iz GP BiH.

Uprkos tome, priznaju, treba im još ljudi.

“I dalje prema važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, koji je posljednji put izmijenjen još 2014. godine i kojim je predviđeno 2.426 policijskih službenika, Graničnoj policiji BiH trenutno nedostaje 761 policijski službenik”, pojasnili su iz GP BiH.