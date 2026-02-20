Hajrija Kovačević iz Teslića svu imovinu od 250 000 KM uvakufila: Nudili joj velike novce, prijetili, a na kraju sve poklonila

U prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Teslić jučer je upriličena svečanost na kojoj je muftija zenički, hafiz prof. dr. Mevludin-ef. Dizdarević, uručio priznanje “Vakif godine” Hajriji Kovačević, ističući njen vakuf kao izuzetan primjer nesebične predanosti zajednici i trajnog dobra koje nadilazi pojedince.

Tom prilikom muftija Dizdarević zahvalio se Hajriji Kovačević na velikodušnosti, naglasivši da njen čin predstavlja snažnu poruku solidarnosti i brige za buduće generacije.

Posebno je istakao da su ovakvi vakufi trajna vrijednost koja koristi cijelom društvu.

Hajrija Kovačević, koja živi sama u Tesliću, kazala je da joj podrška Islamske zajednice i Medžlisa Teslić mnogo znači te da je vakuf njen način da iza sebe ostavi nešto vrijedno i trajno.

Njen vakuf obuhvata stambenu zgradu površine 92 kvadratna metra i dvorište površine 333 kvadratna metra, a nekretnina se nalazi u samom centru Teslića, oko 300 metara od zgrade Općine.

Vrijednost vakufa procijenjena je na više od 250.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o prvom vakufu koji se, od osnivanja Islamske zajednice 1924. godine, nalazi u užoj gradskoj zoni.