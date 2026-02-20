Petak, 20 Februara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Hajrija Kovačević iz Teslića svu imovinu od 250 000 KM uvakufila: Nudili joj velike novce, prijetili, a na kraju sve poklonila

By admin
0
84

U prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Teslić jučer je upriličena svečanost na kojoj je muftija zenički, hafiz prof. dr. Mevludin-ef. Dizdarević, uručio priznanje “Vakif godine” Hajriji Kovačević, ističući njen vakuf kao izuzetan primjer nesebične predanosti zajednici i trajnog dobra koje nadilazi pojedince.

Tom prilikom muftija Dizdarević zahvalio se Hajriji Kovačević na velikodušnosti, naglasivši da njen čin predstavlja snažnu poruku solidarnosti i brige za buduće generacije.

Posebno je istakao da su ovakvi vakufi trajna vrijednost koja koristi cijelom društvu.

Hajrija Kovačević, koja živi sama u Tesliću, kazala je da joj podrška Islamske zajednice i Medžlisa Teslić mnogo znači te da je vakuf njen način da iza sebe ostavi nešto vrijedno i trajno.

Njen vakuf obuhvata stambenu zgradu površine 92 kvadratna metra i dvorište površine 333 kvadratna metra, a nekretnina se nalazi u samom centru Teslića, oko 300 metara od zgrade Općine.

Vrijednost vakufa procijenjena je na više od 250.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o prvom vakufu koji se, od osnivanja Islamske zajednice 1924. godine, nalazi u užoj gradskoj zoni.

Prethodni članak
Zimsko nevrijeme paralizovalo Austriju, dramatične scene sa terena
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a