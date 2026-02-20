Učenici Srednje turističko-ugostiteljske škole u Tuzli istražuju diskriminaciju mladih Roma

Učenici III razreda Srednja turističko-ugostiteljska škola Tuzla u okviru projekta „Građanin“ iz predmeta Demokratija i ljudska prava provode istraživanje na temu diskriminacije mladih Roma na području Tuzlanskog kantona.

Istraživanje stavova građana

Cilj projekta je ispitati stavove građana o prisutnosti diskriminacije, kao i mogućnostima njenog smanjenja i prevazilaženja u lokalnoj zajednici. Učenici ističu da žele doprinijeti podizanju svijesti o ovom društveno važnom pitanju, ali i ponuditi konkretne prijedloge rješenja kroz završni rad.

Poziv građanima da popune anketu

U tu svrhu izrađena je anonimna online anketa, a prikupljeni rezultati poslužit će kao osnova za izradu završnog projekta.

Učenici pozivaju građane da izdvoje nekoliko minuta svog vremena i popune anketu, čime će dati vrijedan doprinos ovom istraživanju i pomoći u sagledavanju realnog stanja na terenu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA0amCCmy3uFrnwy7Z_faXWO1YgJuZXPCIXCb6ao0NdPCAuA/viewform?fbclid=IwY2xjawQFN3NleHRuA2FlbQIxMABicmlkETJjSHFqb0Y4WGFGNDhCbVN3c3J0YwZhcHBfaWQPNTE0NzcxNTY5MjI4MDYxAAEe4QovitTfqgRm1zF9QmwxfQrUWb1e8afM8Xp90CEhg1AWBvPwxKq-lVPmrec_aem_iECvgLWRgZ_oKJd6wtYa0g