Hayat i drugi TV kanali vraćeni na Moja TV nakon dogovora sa BH Telecomom

BH Telecom je danas, putem kompanije VIP Team United, zaprimio pisanu saglasnost TV kuća Hayat, BN, Izvorna, OTV Valentino i ITV za ponovno uključivanje kanala na platformu Moja TV bez plaćanja naknade.

“Navedenim dopisom je izvan svake sumnje data saglasnost BH Telecomu za nekomercijalnu distribuciju, čime su ispunjeni svi uslovi za ponovnu dostupnost programa navedenih televizijskih kuća korisnicima platforme Moja TV. Ovim je jasno potvrđeno da je cijeli slučaj imao isključivo pravnu, a ne političku pozadinu”, naveli su iz BH Telecoma.

Podsjećaju javnost da je, u skladu s važećim zakonskim i regulatornim propisima, BH Telecom obavezan distribuirati domaće televizijske kanale s nacionalnom frekvencijom ukoliko se takvo emitovanje ne uvjetuje plaćanjem naknade.

“Nakon što se ispune zakonski uslovi, odnosno nakon što BH Telecom od strane Regulatorne agencije za komunikacije zaprimi ažuriranu programsku listu, navedeni kanali će biti dostupni našim korisnicima. Kompanija ostaje dosljedno posvećena transparentnom i zakonitom poslovanju, te kontinuiranoj saradnji sa svim domaćim televizijskim kućama, s ciljem zaštite interesa svojih pretplatnika”, zaključak je BH Telecoma.

Podsjetimo, prekid emitovanja uslijedio je nakon ranijih najava BH Telecoma da bi, ukoliko se do 1. februara ne postigne dogovor o pravima distribucije, navedeni kanali mogli biti isključeni iz programske šeme.

Ta najava izazvala je burne reakcije u javnosti uz međusobna optuživanja televizija, BH Telecoma i kompanije koja se predstavlja kao njihov ekskluzivni zastupnik.

Hayat TV je tvrdio da je riječ o politički motivisanom pokušaju pritiska i ušutkivanja, ističući da je prava zastupanja u Bosni i Hercegovini ustupio firmi “Vip Team United”, koja od 2022. godine potražuje oko 25 miliona KM za distribuciju više kanala.

S druge strane, BH Telecom je od početka naglašavao da se ne radi o političkom, već isključivo o pravnom i ekonomskom pitanju, uz tvrdnju da s portugalskom kompanijom nema zaključen ugovor niti validnu dokumentaciju o ekskluzivnim pravima.

BH Telecom je u više navrata saopćio da ne prihvata rješenja koja bi dovela do povećanja cijena za krajnje korisnike, te da plaćanje posebnih naknada za dio domaćih kanala smatra neprihvatljivim, jer bi oni bili tretirani drugačije u odnosu na ostalih 66 domaćih kanala u ponudi Moje TV.

Također su navodili da nijedna od televizija, uključujući Hayat i OBN, nije raskinula postojeće nekomercijalne ugovore s ovim operaterom.

Kompanija “Vip Team United” je, s druge strane, insistirala da posjeduje ekskluzivna prava distribucije tzv. “BiH TV-paketa”, pozivajući se na ugovore s televizijama i odluke Konkurencijskog vijeća BiH, te je najavila sudske i krivične postupke protiv BH Telecoma.