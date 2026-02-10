Servisne informacije: Danas prekidi u isporuci vode

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 krivično djelo nasilja u porodici i 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, obavljeno je 87 pregleda, 23 terenske intervencije i 1 kućna posjeta, 5 pacijenata je, nakon ukazane pomoći, sanitetskim vozilom prevezeno u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, dvije djevojčice i dva dječaka . U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i tri dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici gradskog vodovodnog sistema da će zbog izvođenja radova na glavnom povratnom cjevovodu PVC DN 140mm u naselju Čehaje, doći do prekida u isporuci vode za korisnike u naseljima Ježinac, Špionica Donja, Špionica, Krč i Špionica Centar, danas 10.02.2026. godine (utorak) u periodu od 10:00 do 14:00 sati.

Danas u Srebreniku očekuje se hladno jutro s temperaturama oko 2°C, koje će se tokom dana postepeno podizati do oko 9°C. Vjetar će biti slab do umjeren. Poslijepodne, od oko 16 sati, očekuju se pljuskovi, koji će biti najintenzivniji između 17 i 18 sati.