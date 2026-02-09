Ministar Lokmić razgovarao sa predstavnicima Saveza RVI FBiH: Boračka populacija dobija veće benefite

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić sastao se danas s predstavnicima Saveza ratnih vojnih invalida Federacije BiH. Ovom prilikom je razgovarano o implementaciji boračkih zakona, s fokusom na Zakon o osnovnim pravima boraca i članova njihovih porodica, te na izmjene Zakona o povoljnijem penzionisanju boraca i članova njihovih porodica koje bi od 1. januara trebale donijeti značajne finansijske i statusne benefite boračkoj populaciji.

Ministar Lokmić je podsjetio da su izmjene zakona nastavak reformi započetih 2024. godine, kada je ukinuta takozvana “švicarska formula”.

– Omogućili smo da se sva usklađivanja vrše na isti način kao i po Zakonu o PIO/MIO. Da to nismo uradili, ova povećanja se ne bi odnosila na boračku populaciju i svaka izmjena bi zahtijevala posebne odluke Vlade Federacije BiH- rekao je ministar Lokmić.

Naglasio je da izmjene garantiraju da penzije dobitnika ratnih priznanja i ratnih vojnih invalida neće biti niže od minimalne penzije isplaćene u decembru 2024. godine.

– Minimalna penzija koju će pripadnici boračke populacije od 1. januara dobijati iznosi 666,40 KM. Ako neko po rješenju ima manju penziju, razliku isplaćuje Vlada Federacije BiH – pojasnio je ministar Lokmić.

Federalni ministar je ukazao i na ukidanje rokova iz 2013. godine, koji su ranije ograničavali pravo na povoljnije penzionisanje.

– Danas svaki ratni vojni invalid sa 57 godina starosti, odnosno ispod 65 godina, uz priznati ratni staž, ima pravo podnijeti zahtjev za odlazak u penziju. Poseban benefit je i mogućnost da penzioneri mogu istovremeno primati penziju i raditi, bez bojazni da će izgubiti svoja prava – kazao je ministar Lokmić.

Predsjednik Saveza RVI FBiH Kerim Trakić izjavio je nakon sastanka da su donesene izmjene zakona omogućile povoljnije penzionisanje svim ratnim vojnim invalidima, bez obzira na radnu sposobnost.

– Ovim zakonima svi ratni vojni invalidi, bez obzira na to da li su sposobni, nesposobni ili ograničeno sposobni za rad, ostvaruju pravo na povoljnije penzionisanje. Pozivam sve ratne vojne invalide koji ispunjavaju uvjete da se obrate PIO/MIO fondu, gdje će dobiti instrukcije o daljem postupanju – kazao je Trakić.

Trakić je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Saveza RVI i Federalnog ministarstva za pitanja boraca, naglasivši da su nakon višegodišnjeg zastoja napravljeni konkretni pomaci.

– U saradnji s resornim ministarstvom i ministrom Lokmićem odrađen je veliki dio posla. Napokon smo uspjeli ‘odmrznuti’ ove zakone i, imajući u vidu sredstva koja se izdvajaju, ostvarili smo više nego u posljednjih deset godina – naveo je Trakić.

U Parlamentu Federacije BiH usvojena su tri zakona koja reguliraju ostvarivanje prava na penziju pod povoljnijim uvjetima, Zakon o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, Zakon o izmjenama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, izvijestila je Federalna novinska agencija.