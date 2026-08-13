Danas počinje ‘Sajam šljive u Gradačcu, očekuje se više od 150 izlagača

U Gradačcu će danas biti otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije “Sajam šljive” ne kome će se na 5.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske.

Ovogodišnji sajam je prilika za poljoprivredne i proizvođače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova.

Sajam će zvanično otvoriti premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, a svečana ceremonija otvaranja bit će održana u centru grada kod gradskog sata u ulici Husein-kapetana Gradaščevića, s početkom u 11 sati.

Na kuli Husein-kapetana Gradaščevića danas će u 10.00 sati biti potpisan memorandum kojim se uspostavlja okvir za saradnju na pripremi, razvoju i promociji međunarodne razvojne i turističke rute „Put šljive“.

Prvog dana sajma, u 16.00 sati, najavljena je ceremonija dodjele priznanja za kvalitet izloženih proizvoda i nagrada za najbolje ocjenjene rakije i jaka alkoholna pića.

Vršitelj dužnosti voditelja Turističkog ureda Turističke zajednice Gradačac Sakib Imširović kazao je Feni da je Grad Gradačac proteklih sedmica intenzivno radio na pripremama kako bi grad spremno dočekao izlagače, goste i brojne posjetioce.

Osim bogate ponude izlagača, tokom sajma bit će organizirani brojni edukativni, sportski i drugi sadržaji. U okviru sajma bit će održano i deveto međunarodno takmičenje u pripremanju poslastica, dok će novina ove godine biti prvi Gradačački gastro fest, na kojem će se takmičari nadmetati u pripremanju različitih gastronomskih specijaliteta.

Posljednjeg dana sajma bit će održana i izložba muznih grla, kada će biti dodijeljene nagrade za najkvalitetnija grla. Neizostavan dio gradačačkog sajma je i kulturno-zabavni program.

– Sajam u Gradačcu i ove godine bit će prilika za predstavljanje poljoprivrednih proizvođača, razmjenu iskustava, nova poslovna povezivanja, ali i promociju Gradačca kao važnog centra poljoprivredne proizvodnje i privrede – istakao je Imširović.

I ove godine organizatori su najavili sadržaje i muzičke izvođače koji bi, kako ističu, trebali zadovoljiti različite ukuse publike.

Međunarodni sajma šljive u Gradačcu je jedna od najznačajnijih sajamskih manifestacija u Bosni i Hercegovini.

Sajam šljive bit će održan u sportskoj dvorani u Gradačcu od 13. do 15. augusta. Organizator manifestacije je Turistička zajednica grada Gradačca, pokrovitelj Grad Gradačac.