Univerzitet u Tuzli mijenja iznose participacije i školarine na fakultetima

Vlada Tuzlanskog kantona zadužila je Upravni odbor Univerziteta u Tuzli da izvrši potrebne izmjene i dopune Odluke o iznosu participacije i školarine na fakultetima i Akademiji Univerziteta u Tuzli.

Ovom mjerom predviđeno je da redovni studenti prvog ciklusa i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, koji se sami finansiraju i koji se prvi put upisuju u prvu godinu studija u akademskoj 2026/2027. godini, plaćaju školarinu u istom iznosu kao i studenti koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

To znači da bi samofinansirajući brucoši školarinu plaćali 100 KM po semestru, odnosno pod istim uslovima kao redovni studenti čije se školovanje finansira iz kantonalnog budžeta.

Iz Vlade TK ističu da se ovom odlukom nastavlja socijalno odgovorna politika Tuzlanskog kantona u oblasti visokog obrazovanja, uz jednak tretman studenata prilikom prvog upisa na studij.

Cilj je omogućiti dostupnije visoko obrazovanje većem broju mladih, smanjiti finansijski pritisak na studente i njihove porodice te dodatno podržati upis novih generacija na Univerzitet u Tuzli.

Tuzlainfo.ba