Stiže promjena vremena: Još danas uživajte u sunčanim intervalima

Danas se u istočnim i djelimično centralnim područjima Bosne očekuje umjereno i pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 11 °C.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na sjeverozapadu Bosne je moguća slaba kiša, a poslije podne ili tokom noći u većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 20 °C.

U petak pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 18 °C.

Prvog dana vikenda pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u Bosni, a na vrhovima planina sa slabim snijegom. Padavine uglavnom krajem dana i tokom noći. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 6 do 12, na jugu od 14 do 20 °C.