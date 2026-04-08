IC „Lotos“: Počinje realizacije projekta „Zajedno za samostalan život“

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ najavljuje početak realizacije projekta: „Zajedno za samostalan život“, inicijative koja okuplja mlade sa invaliditetom iz cijele Bosne i Hercegovine s ciljem promocije i zagovaranja personalne asistencije kao jednog od ključnih preduslova za ravnopravan položaj osoba sa invaliditetom u društvu.

Polazeći od činjenice da je personalna asistencija jedan od osnovnih servisa koji omogućava mladima sa invaliditetom dostojanstven život i aktivno učešće u društvenim tokovima, uključujući obrazovanje, zapošljavanje i društveni život, I.C. „Lotos“ je prepoznao potrebu za sistemskim rješenjem koje će ovaj servis učiniti dostupnim svima kojima je potreban.

Projekat: „Zajedno za samostalan život“ obuhvata više međusobno povezanih aktivnosti usmjerenih na osnaživanje mladih sa invaliditetom. Kroz edukativni program, koji će biti realizovan u formi tri radionice u različitim gradovima Bosne i Hercegovine, učesnici će imati priliku da razviju vještine zagovaranja i nauče kako da jasno artikulišu potrebu za uvođenjem personalne asistencije u sistem.

Kao rezultat ovog procesa, mladi će zajednički izraditi dokument sa preporukama nadležnim institucijama za uvođenje i unapređenje sistema personalne asistencije. Ovaj dokument predstavljat će jedinstven zagovarački glas mladih sa invaliditetom na nivou cijele Bosne i Hercegovine.

Pored toga, u tri grada bit će organizovane i ulične akcije s ciljem podizanja svijesti javnosti o značaju personalne asistencije, kroz direktnu komunikaciju sa građanima i promociju prava osoba sa invaliditetom.

Prva radionica za mlade zakazana je već za posljednji vikend u aprilu i poslužiti će kao uvod u temu personalne asistencije i javnog zagovaranja, te prvi susret učesnika projekta koji će zajedno kreirati preporuke za osiguravanje jednog od najvažnijih servisa za osobe sa invaliditetom, koji istovremeno koristi i mnogim drugim grupama građana.

Aktivnosti u okviru projekta: „Zajedno za samostalan život“ realizuju se u sklopu projekta Dijalog za budućnost 3 (DFF3), kojeg provode UNDP, UNICEF i UNESCO, u saradnji sa Rezidentnom koordinatoricom Ujedinjenih nacija, te u partnerstvu s Predsjedništvom Bosne i Hercegovine i Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Projekat finansira Fond za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (PBF).