Određen pritvor osumnjičenima za razbojništvo

Kantonalni sud u Tuzli, po sudiji za prethodni postupak, postupajući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih Jasmina Imamovića, Amela Imširovića i Latifa Osmanovića, zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici, dana 1. aprila 2026. godine u ranim jutarnjim satima počinili krivično djelo Razbojništvo u jednom kazinu u Gračanici, donio je rješenje kojim je osumnjičenima određen pritvor u trajanju od mjesec dana.

Sud je utvrdio da postoje naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će boravkom na slobodi osumnjičeni ponoviti krivično djelo, kako se osnovano navodi u prijedlogu tužilaštva za određivanje pritvora, čime su ispunjeni zakonski uslovi iz člana 146. stav 1. tačka c) ZKP FBiH za određivanje pritvora osumnjičenima.