Stižu niže temperature uz prizemni mraz, od vikenda temperature u porastu

Danas, tokom dana sunčano uz malu do lokalno umjerenu oblačnost i nešto hladnije uz slab do umjeren sjeverni vjetar. Dnevna temperatura 12 do 17, na jugu do 22 °C.

Noć na četvrtak(09.04.) hladna i pretežno vedra. Moguć je prizeman ili slab mraz u većem dijelu zemlje. Jutaranja temperatura u četvrtak od -3 do 3, na jugu do 6 °C. U četvrtak kasnije preko dana pretežno sunčano vrijeme uz nešto više oblačnosti u dijelovima sjeveroistočne, centralne i istočne Bosne. Dnevna temperatura slična kao u srijedu, u Hercegovini malo hladnije nego u srijedu.

Prizemnog do slabog mraza će biti u petak(10.04.) ujutro u većem dijelu zemlje. U petak tokom dana naoblačenje sa sjevera koje će donijeti ponegdje slabije padavine. Kišu i nižim, a susnježicu i snijeg u planinskim krajevima.

Za vikend(11./12.04.) umjereno do pretežno oblačno vrijeme, bez padavina. Temperatura u postepeno porastu. Nakon vikenda, početak sljedeće sedmice donosi uticaj ciklona koji će nam se približiti sa jugozapada Europe i donijeti nam povremeno kišu, ali i čestice saharskog pijeska i prašine u zraku. Toplije vrijeme početkom sljedeće sedmice, javlja BHMETEO.ba.