Igman Konjic obustavio proizvodnju, radnici poslani na prinudni odmor

Direktor Privrednog društva Igman d.d. Konjic Adnan Prevljak donio je danas Odluku o korištenju preostalog dijela godišnjeg odmora za 2025. godinu.

– Vezano za Odluku Vlade Srbije o zabrani izvoza naoružanja i vojne opreme, usljed čega je došlo do zastoja u isporuci baruta, radnici Privrednog društva Igman d.d. Konjic se upućuju na korištenje preostalog dijela godišnjeg odmora za 2025. godinu, kolektivno, u periodu od 2.9.2025. do stvaranja uslova za rad (isporuke baruta) – piše u članu 1. Prevljakove Odluke.

Dalje se navodi kako se zadužuju izvršni direktori sektora da organizuju optimalni rad, da zavisno od potrebe procesa proizvodnje odobre rad radnicima u okviru svog sektora, te da se isti usklade sa planom izvršnog direktora PTS-a.

– Od korištenja godišnjeg odmora iz člana 1. su izuzeti radnici klima komora i čuvara/unutrašnje službe zaštite, zaštite na radu, protivpožarne zaštite i bezbjednosti. Ostali radnici će biti blagovremeno obaviješteni o početku rada Društva – naveo je također Prevljak, prenijela je Slobodna Bosna.

