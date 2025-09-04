Četvrtak, 4 Septembra, 2025
Isplaćene naknade za novorođenčad za mjesec august

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da su puštene augustovske naknade za novorođenčad. Za ovaj mjesec ukupno je izdvojeno 1.022.000 KM, a pravo na podršku ostvarilo je 1.022 djece rođene na području Federacije BiH.

Ova mjera je dio kontinuirane podrške porodicama s novorođenom djecom, koju Ministarstvo provodi u cilju jačanja nataliteta i poboljšanja socijalne sigurnosti. Naknade se redovno isplaćuju svakog mjeseca, a broj obuhvaćene djece zavisi od prijava koje pristignu u prethodnom periodu.

Ministarstvo naglašava da se ovakvim mjerama nastoji olakšati roditeljima prvi period nakon rođenja djeteta te pružiti konkretnu finansijsku pomoć koja može olakšati porodične troškove.

