Prognoza za vikend: U nekim dijelovima BiH kiša,ponegdje temperature i do 33°C

Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Ponegdje u centralnim i sjevernim područjima Bosne je zabilježena kiša.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Livno 12; Bihać, Drvar 13; Ivan Sedlo, Sokolac 14; Bugojno, Prijedor, Sanski Most 15; Banja Luka, Jajce, Srebrenica 16; Doboj, Sarajevo, Trebinje, Zenica 17; Tuzla 18; Gradačac, Zvornik 19; Bijeljina 20; Mostar 21; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 943 hPa, za 2 hPa je niži od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni prije podne preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. U sjevernim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 22 do 28, na jugu do 32 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura zraka oko 26 °C.

Objavljena vremenska prognoza do ponedjeljka:

U petak 05.09.2025., sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 33 °C.

U subotu 06.09.2025., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni je povremeno moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab, uglavnom, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 32 °C.

U nedjelju 07.09.2025., u većem dijelu zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 32 °C.

U ponedjeljak 08.09.2025., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 33 °C.