Ivana Mijatović izabrana za predsjedavajuću Skupštine TK

Danas je održana 57. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera.

Prihvaćena je ostavka i donesena Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Borisa Krešića.

Za predsjednicu Skupštine izabrana je Ivana Mijatović, iz reda hrvatskog naroda.

S obzirom na to da Klub poslanika Srba u Skupštini Tuzlanskog kantona nije dostavio prijedlog kandidata za rukovodstvo Skupštine iz reda srpskog naroda, ta je pozicija ostala upražnjena, objavila je Služba Skupštine Tuzlanskog kantona.