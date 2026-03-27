Ivana Mijatović izabrana za predsjedavajuću Skupštine TK

Danas je održana 57. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera.
Prihvaćena je ostavka i donesena Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona Borisa Krešića.
Za predsjednicu Skupštine izabrana je Ivana Mijatović, iz reda hrvatskog naroda.

S obzirom na to da Klub poslanika Srba u Skupštini Tuzlanskog kantona nije dostavio prijedlog kandidata za rukovodstvo Skupštine iz reda srpskog naroda, ta je pozicija ostala upražnjena, objavila je Služba Skupštine Tuzlanskog kantona.

