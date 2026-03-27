Održano ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu protiv osam optuženih za trgovinu ljudima

Pred sudijom za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Tuzli održano je ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu koji se po potvrđenoj optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona vodi protiv Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijada Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića, zbog produženog krivičnog djela Trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.

Svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi za krivična djela koja im se optužnicom stavljaju na teret.

Sudija za prethodno saslušanje će, shodno Zakonu o krivičnom postupku FBiH, krivični predmet protiv optuženih proslijediti Vijeću Kantonalnog suda u Tuzli radi zakazivanja glavnog pretresa.