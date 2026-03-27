Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za TK i USK

Uslijed prognoziranih obilnijih padavina na području sjeverne i sjeverozapadne Bosne očekuje

se porast vodostaja na dijelu vodnog područja rijeke Save u Federaciji BiH. Posebno se to odnosi na srednji i donji dio sliva Sane i cijeli sliv Spreče.

Obzirom na očekivane količine padavina, tokom naredne sedmice očekuje se i porast vodostaja na rijeci Savi.

Od 28.03. do 31.03. prognozira se vanredno hidrološko stanje zbog povišenih vodostaja i mogućeg lokalnog izlijevanja vode iz korita, posebno na području:

– srednjeg i donjeg dijela sliva Sane te

– cijelog sliva Spreče.

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona.

Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozoravaju stanovništvo da postoji opasnost od prilaska obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, kako bi stanovništvo na vrijeme poduzelo mjere samozaštite, s ciljem smanjenja šteta od štetnog djelovanja poplava.

Informacije o aktuelnim i mjerenim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH su dostupne na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save. Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko stanju se provode

u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

NAPOMENA: Obavještenje se daje na osnovu prognoziranih podataka padavina i temperatura, tako da promjena vremenske prognoze može uticati i na prognozirano hidrološko stanje, saopšteno je iz Agencije za vodno područje rijeke save