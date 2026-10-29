Granični prelaz Gradiška – Stara Gradiška počinje s radom sutra u 08:00 sati

Uprava za indirektno oporezivanje obavještava javnost da će granični prelaz Gradiška – Stara Gradiška biti otvoren za saobraćaj sutra, 30. oktobra 2026. godine, u 8.00 sati ujutro.

Na ovom graničnom prelazu bit će dozvoljen međunarodni promet putnika, i to putničkih motornih vozila, autobusa i praznih teretnih motornih vozila.

Napominjemo da na ovom graničnom prelazu neće biti dozvoljen promet komercijalnih roba.

Pozivamo građane, prevoznike i sve druge učesnike u saobraćaju da prilikom planiranja putovanja uzmu u obzir navedene informacije i poštuju propisani režim saobraćaja na ovom graničnom prelazu.

Otvaranjem ovog graničnog prelaza, od sutra će u funkciji biti dva granična prelaza na području Gradiške – Gradiška – Stara Gradiška i Gradiška Novi most – Gornji Varoš.

Uprava za indirektno oporezivanje očekuje da će se stavljanjem u funkciju oba granična prelaza rasteretiti saobraćaj i smanjiti gužve na sjeveru Bosne i Hercegovine, te olakšati odvijanje međunarodnog putničkog saobraćaja.