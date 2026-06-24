Jasnija pravila za efikasniji rad policije i veću sigurnost građana

Na juče održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru. Predložene izmjene rezultat su analize primjene postojećeg zakona i potrebe da se pojedine odredbe preciziraju, usklade sa stvarnim potrebama policijske prakse i dodatno doprinesu efikasnijem radu Uprave policije.

Jedan od osnovnih ciljeva predloženih izmjena jeste jasnije uređivanje primjene policijskih ovlaštenja. Između ostalog, preciziraju se pitanja identifikacije policijskih službenika, privođenja i zadržavanja, izdavanja upozorenja i naredbi, vođenja pismenih i elektronskih evidencija, kao i način obavljanja službenog razgovora i prikupljanja obavještenja. Time se stvaraju pretpostavke za ujednačenije postupanje policijskih službenika, ali i za veću pravnu sigurnost građana.

Posebno je značajno da se predloženim rješenjima dodatno naglašavaju principi zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti u radu policije. Tako je, između ostalog, predviđeno da uniformisani policijski službenik, na zahtjev osobe prema kojoj primjenjuje policijsko ovlaštenje, to lice informiše o svom imenu, prezimenu i broju službene policijske iskaznice. Ovakvo rješenje doprinosi jačanju povjerenja između građana i policije, ali i zaštiti prava građana i odgovornosti policijskih službenika u svakodnevnom postupanju.

Izmjenama se zakon usklađuje i sa novim propisima iz oblasti zaštite ličnih podataka, čime će se dodatno standardizirati policijsko postupanje i smanjiti prostor za različita tumačenja u praksi.

Predložena rješenja tretiraju i određena pitanja radno-pravnog statusa policijskih službenika, privremenog raspoređivanja, napredovanja u službi, godišnjeg odmora, te rokova u internim i disciplinskim postupcima. Cilj je da se, uz očuvanje profesionalnih standarda i odgovornosti, policijskom sistemu omogući efikasnije funkcionisanje, posebno imajući u vidu kadrovske izazove sa kojima se suočava Uprava policije.

Vlada Tuzlanskog kantona i ovim izmjenama nastavlja aktivnosti usmjerene na jačanje sigurnosnog sistema, profesionalizaciju policije i stvaranje sigurnijeg okruženja za sve građane Tuzlanskog kantona.