Zmajevi na Svjetskom prvenstvu sigurni učesnici nokaut faze, slijedi duel sa SAD-om

Zmajevi na Svjetskom prvenstvu nastavljaju svoj put, nakon što su pobjedom protiv Katara i uz rezultate koji su im išli u prilog osigurali plasman u narednu fazu takmičenja.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Katar rezultatom 3:1 u posljednjem kolu grupne faze, čime je došla do četiri boda u Grupi B. Iako taj trijumf nije bio dovoljan za drugo mjesto, jer je Kanada zadržala prednost zbog bolje gol-razlike, Zmajevi su kao trećeplasirana selekcija obezbijedili nastup u nokaut fazi. Švicarska je prvo mjesto u grupi potvrdila pobjedom protiv Kanade rezultatom 2:1.

Bosna i Hercegovina je grupnu fazu završila sa pobjedom, remijem i porazom. Nakon remija protiv Kanade, poraza od Švicarske i velike pobjede nad Katarom, izabranici Sergeja Barbareza dočekali su rasplet ostalih utakmica, a rezultati su se poklopili tako da su Zmajevi na Svjetskom prvenstvu i zvanično među učesnicima daljeg takmičenja.

U narednoj fazi Zmajevi će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, pobjednika Grupe D. Utakmica je na programu u srijedu, 1. jula, u 17:00 sati po lokalnom vremenu, odnosno u noći sa srijede na četvrtak, 2. jula, u 02:00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini. Meč se igra na San Francisco Bay Area Stadiumu u Santa Clari.

Plasman u nokaut fazu predstavlja veliki uspjeh za bh. reprezentaciju. Pobjeda protiv Katara vratila je „loptu na domaći teren“, a povoljan rasplet na drugim terenima otvorio je Zmajevima vrata nastavka takmičenja.

Pred reprezentacijom BiH sada je jedan od najvećih izazova na turniru, duel sa domaćinom Svjetskog prvenstva. Ipak, činjenica da su Zmajevi na Svjetskom prvenstvu izborili nokaut fazu daje dodatnu energiju ekipi i navijačima pred utakmicu koja će imati ogromnu pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini.