Zahtjevi za verifikaciju računa stare devizne štednje u FBiH moći će se podnositi od 1. jula do 31. oktobra

Iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine saopćili su da su na telefonskoj sjednici donijeli odluku da se zahtjevi za verifikaciju računa stare devizne štednje mogu podnijeti od 1. jula do 31. oktobra 2026. godine.

Odluka je donesena na prijedlog Federalnog ministarstva finansija. Finansijsko-informatička agencija (FIA) FBiH dužna je do 31. decembra završiti postupak verifikacije.

Iz Federalnog ministarstva finansija su kao razlog za donošenje ove odluke istakli da se starim deviznim štedišama u redovnom postupku verificiraju njihova potraživanja na osnovu računa stare devizne štednje.

Ukazali su da će se time direktno izbjeći sudski troškovi po osnovu dokazivanja visine potraživanja u sudskom postupku.

Klix.ba