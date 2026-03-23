JU OŠ Podorašje već pet godina bez mobilnih telefona u školi

U vremenu kada su mobilni telefoni postali neizostavan dio svakodnevice, jedna škola na području Tuzlanskog kantona odlučila je napraviti korak koji će mnogima poslužiti kao primjer dobre prakse. U Osnovnoj školi “ Podorašje”, Grad Srebrenik već pet godina (od 2021godine) na snazi je Odluka o zabrani korištenja mobilnih telefona tokom boravka učenika u školi.

Ova odluka donesena je s ciljem stvaranja kvalitetnijeg nastavnog okruženja, boljeg fokusa učenika na nastavu te jačanja međusobne komunikacije među učenicima. Posebno je značajno što su odluku jednoglasno podržali članovi Nastavničkog vijeća, Vijeće roditelja i Vijeće učenika škole čime je osigurana široka podrška cijele školske zajednice.

Vidljivi rezultati u svakodnevnom radu

Prema riječima nastavnika i menadžmenta škole, rezultati ove odluke vidljivi su već godinama. Učenici su tokom odmora više usmjereni na druženje, razgovor i igru, dok na časovima pažljivije prate nastavne sadržaje. Time je stvorena pozitivnija i zdravija školska atmosfera.

Podrška roditelja

Roditelji su također izrazili zadovoljstvo ovakvim pristupom, ističući da je škola pokazala brigu za razvoj zdravih navika kod djece i mladih. Mnogi smatraju da je upravo zajednički stav roditelja i nastavnika ključ uspješne provedbe ove odluke.

Tehnologija – ali na pravilan način

U JU OŠ “Podorašje” ističu da cilj ove mjere nije zabrana tehnologije, već pravilno usmjeravanje djece i mladih u njenom korištenju. Upravo zbog toga, škola kroz nastavu informatike i druge aktivnosti podučava učenike odgovornom i korisnom korištenju digitalnih tehnologija.

Kako učenici gledaju na ovu odluku?

U razgovoru sa učenicom devetog razreda Larisom Ahmetović, predsjednicom Vijeća učenika dobili smo informaciju kako su učenici prihvatili ovakvu odluku.

“Na početku nam je bilo veoma teško, jer smo navikli stalno koristiti telefone. Ta zabrana je sprovedena postepeno Telefon smo mogli koristiti samo na velikom odmoru, zatim izvan školske zgrade a kasnije je uslijedila potpuna zabrana donošenje telefona u školu. Iako nam je bilo neobično i slobodno mogu reći poteško, poslije smo shvatili da je tako bolje jer se više družimo i pričamo jedni s drugima”.

Da li ti nedostaje telefon tokom nastave?

„Iskreno, ne. Na času svakako treba pratiti nastavu. Kad nema telefona, lakše je slušati nastavnika i završiti zadatke. U slučaju da nam zatreba telefon kako bismo se javili roditeljima ili nekog pozvali dovoljno je da se javimo dežurnom nastavniku ili pedagogici koji nam obezbijede poziv sa fiksnog školskog telefona“

Šta radite tokom velikog odmora kada nema telefona?

„Najčešće razgovaramo, smijemo se i šalima. Imamo veliko dvorište i kada je lijepo vrijeme prošetamo . Atmosfera u školi je jako dobra kako ne koristimo telefon, opet se družimo, igramo i razgovaramo. Imamo više vremena da jačamo drugarstvo, da bolje razumijemo jedni druge i što je najvažnije naš uspjeh u školi je postao znatno bolji otkako ne koristimo mobilne telefone u školi.

Primjer dobre prakse

Pet godina nakon uvođenja ove odluke, iskustvo JU OŠ Podorašje pokazuje da ponekad jednostavne mjere mogu značajno doprinijeti kvalitetnijem obrazovnom okruženju. Škola je tako postala primjer dobre prakse kako se uz zajednički rad nastavnika, roditelja i učenika može stvoriti zdravija i pozitivnija školska atmosfera, poručuju iz ove škole.