Izvršena kontrola kvaliteta voda javnih česama, evo koje su zdravstveno ispravne, a koje neispravne

S ciljem zaštite zdravlja građana, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je u martu 2026. godine izvršio uzorkovanje i laboratorijske analize vode javnih česama na području Tuzlanskog kantona.
Analiziran je kvalitet vode sa 31 javne česme na svim općinama TK. Od ukupnog broja ne odgovara 32% (10) pri čemu 32% (10) bakteriološki, a 6% (2) fizičko hemijski. Prisustvo koliformnih bakterija ukazuje na visok rizik od korištenja ovakvih voda za piće.
Uzeti su uzorci sa 11 javnih česama u Tuzli, po 3 javne česme u Živinicama i Lukavcu, po 2 javne česme u općinama/gradovima Banovići, Gradačac, Gračanica i Srebrenik, a po 1 u općinama Teočak, Čelić, Doboj-istok, Sapna, Kladanj i Kalesija.
ZDRAVSTVENO ISPRAVNE VODE SU:
Javna česma Hum Miladije, Tuzla
Javna česma Miladije – Sumporna voda, Tuzla
Javna česma Slavinovići, Tuzla
Javna česma Lipa Mosnik, Tuzla
Javna česma Dokanj, Tuzla
Javna česma Kotornica, Živinice
Javna česma Djedovača, G.Dubrave, Živinice
Javna česma Hajr Voda ,Šerići, Živinice
Javna česma Tito i Alija, Banovići
Javna česma Kukuruzi , Mionica III, Gradačac
Javna česma Tursun,Stjepan polje, Gračanica
Javna česma Petrak, Lukavac
Javna česma Barutni, Lukavac
Javna česma Majdan Modrac, Lukavac
Javna česma Avdina i Ajšina voda Srebrenik
Javna česma Bukovik, Srebrenik
Javna česma Marinuša, Sapna
Javna česma Terzikuša, Teočak
Javna česma Kapavac, Čelić
Javna česma Vitalj, Kladanj
Javna česma Hajr voda Donje Vukovije, Kalesija
ZDRAVSTVENO NEISPRAVNE VODE SU:
Javna česma Par Selo, Tuzla
Javna česma Kiseljak – prirodna mineralna, Tuzla
Javna česma Obodnica Marinovići, Tuzla
Javna česma Ječmište, Tuzla
Javna česma Jurišička Lipnica, Tuzla
Javna česma Alijina Mihatovići, Tuzla
Javna česma Karabašić H. Enveru Erax-Invest, Banovići
Javna česma Zrnić Ševko , Vida II, Gradačac
Javna česma Cerić Orahovica, Gračanica
Javna česma Avdićkuša Klokotnica, Doboj-Istok