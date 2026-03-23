Izvršena kontrola kvaliteta voda javnih česama, evo koje su zdravstveno ispravne, a koje neispravne

S ciljem zaštite zdravlja građana, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je u martu 2026. godine izvršio uzorkovanje i laboratorijske analize vode javnih česama na području Tuzlanskog kantona.

Analiziran je kvalitet vode sa 31 javne česme na svim općinama TK. Od ukupnog broja ne odgovara 32% (10) pri čemu 32% (10) bakteriološki, a 6% (2) fizičko hemijski. Prisustvo koliformnih bakterija ukazuje na visok rizik od korištenja ovakvih voda za piće.

Uzeti su uzorci sa 11 javnih česama u Tuzli, po 3 javne česme u Živinicama i Lukavcu, po 2 javne česme u općinama/gradovima Banovići, Gradačac, Gračanica i Srebrenik, a po 1 u općinama Teočak, Čelić, Doboj-istok, Sapna, Kladanj i Kalesija.

ZDRAVSTVENO ISPRAVNE VODE SU:

Javna česma Hum Miladije, Tuzla

Javna česma Miladije – Sumporna voda, Tuzla

Javna česma Slavinovići, Tuzla

Javna česma Lipa Mosnik, Tuzla

Javna česma Dokanj, Tuzla

Javna česma Kotornica, Živinice

Javna česma Djedovača, G.Dubrave, Živinice

Javna česma Hajr Voda ,Šerići, Živinice

Javna česma Tito i Alija, Banovići

Javna česma Kukuruzi , Mionica III, Gradačac

Javna česma Tursun,Stjepan polje, Gračanica

Javna česma Petrak, Lukavac

Javna česma Barutni, Lukavac

Javna česma Majdan Modrac, Lukavac

Javna česma Avdina i Ajšina voda Srebrenik

Javna česma Bukovik, Srebrenik

Javna česma Marinuša, Sapna

Javna česma Terzikuša, Teočak

Javna česma Kapavac, Čelić

Javna česma Vitalj, Kladanj

Javna česma Hajr voda Donje Vukovije, Kalesija

ZDRAVSTVENO NEISPRAVNE VODE SU:

Javna česma Par Selo, Tuzla

Javna česma Kiseljak – prirodna mineralna, Tuzla

Javna česma Obodnica Marinovići, Tuzla

Javna česma Ječmište, Tuzla

Javna česma Jurišička Lipnica, Tuzla

Javna česma Alijina Mihatovići, Tuzla

Javna česma Karabašić H. Enveru Erax-Invest, Banovići

Javna česma Zrnić Ševko , Vida II, Gradačac

Javna česma Cerić Orahovica, Gračanica

Javna česma Avdićkuša Klokotnica, Doboj-Istok