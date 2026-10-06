Novi radari u Brčkom napravili haos: Više od 4.600 saobraćajnih prijava

Uvođenje i postavljenje novih stacionarnih radara i nadzornih kamera dovelo je do naglog povećanja broja evidentiranih saobraćajnih prekršaja u Brčko distriktu BiH, potvrđeno je danas medijima.

Osnovni sud u Brčkom trenutno ima 2.271 prekršajni predmet koji se odnosi na kršenje saobraćajnih propisa, dok je za prvih devet mjeseci ove godine zaprimljeno ukupno 4.679 prijava, stoji u podacima iz tog suda.

Poređenja radi, tokom cijele 2024. godine Sud je zaprimio 636 prijava, dok je tokom 2025. godine taj broj iznosio 3.049.

Predsjednik Osnovnog suda u Brčkom Dragan Tomaš upozorio je da veliki broj predmeta predstavlja ozbiljan pritisak na pravosuđe, posebno imajući u vidu kratke rokove zastare u prekršajnim postupcima.

Zbog povećanog priliva predmeta planirano je angažovanje dodatnog broja sudija na prekršajnom referatu, kako bi se postupci mogli rješavati u zakonom predviđenim rokovima.