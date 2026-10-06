UKC Tuzla postaje jedina javna zdravstvena ustanova u Federaciji BiH koja pruža usluge elektrofiziologije srca

Klinika za invazivnu kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla standardizira proceduru elektrofiziologije i uvodi je u redovnu primjenu.

UKC Tuzla će biti jedina javna zdravstvena ustanova u Fedearciji Bosne i Hercegovine koja će pacijentima pružati ovu vrstu visokospecijalizirane zdravstvene usluge.

Elektrofiziološko ispitivanje i prateće procedure ključne su u savremenoj kardiologiji za preciznu dijagnostiku i trajno liječenje složenih poremećaja srčanog ritma. Uvođenjem ove procedure u redovni program rada, pacijentima iz cijele Federacije BiH omogućava se vrhunski medicinski tretman u javnoj ustanovi, čime se eliminira potreba za odlaskom na skupe tretmane u inostranstvo ili u privatni sektor.

Implementacijom ove usluge započinje realizacija značajnog plana strateškog razvoja interventne kardiologije na UKC Tuzla.

Programu standardizacije ove usluge predhodilo je kontinuirano usavršavanje zdravstvenog kadra i osavremenjavanje i nabavka nove medicinske opreme.

Prema riječima, načelnika Klinike za invazivnu kardiologiju, doc. dr. med. sc. Mugdima Bajrića, cjelokupna realizacija ovog projekta omogućena je zahvaljujući svesrdnoj i vizionarskoj podršci direktora UKC Tuzla, prof. dr. Šekiba Umihanića koji je prepoznao hitnost i važnost uvođenja ove procedure, osiguravši sve potrebne preduslove za njen nesmetan početak i dugoročni razvoj.

“Uvođenje elektrofiziologije kao standardnog programa naš je jasan odgovor na potrebe pacijenata i strateško opredjeljenje ka modernizaciji ustanove. Ponosni smo što je upravo UKC Tuzla preuzeo lidersku ulogu u javnom zdravstvu Federacije BiH kada je riječ o ovoj grani invazivne kardiologije,” istakao je načelnik za invazivnu kardiologiju, doc. dr. Bajrić.