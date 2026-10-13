Kandidatima za polaganje vozačkih ispita omogućena registracija

U cilju osiguravanja najviših standarda u procesu polaganja vozačkih ispita, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razvilo je modul za registraciju kandidata u okviru aplikativnog softvera za digitalizaciju procesa saobraćajne edukacije.

Kandidati su dužni izvršiti registraciju putem aplikativnog softvera prije početka osposobljavanja iz oblasti poznavanja pružanja prve pomoći, teorijske nastave ili upravljanja motornim vozilom, počev od 15. oktobra 2026. godine, u skladu s Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju aplikativnog softvera i digitalizaciji procesa saobraćajne edukacije.

Registracija kandidata za polaganje vozačkih ispita vrši se putem web stranice: prijava korisnika

Mogućnost registracije kandidata u okviru informacionog sistema omogućena je i auto-školama.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona nastavit će s unapređenjem aplikativnog softvera, s ciljem daljnje digitalizacije i unapređenja procesa saobraćajne edukacije, te osiguravanja najviših standarda za kandidate i sve druge učesnike u ovom procesu, saopšteno je iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.